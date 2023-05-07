الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط "سايس" استولى على سيارة مواطن وصدم بها طالبة في مصر الجديدة

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ضبط سايس استولى على سيارة مواطن وصدم بها طالبة في مصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة يفيد وقوع حادث وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالبة، مصابة باضطراب بدرجة الوعي وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابها، بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمناقشته، أقر بأن السيارة كانت حيازة سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه منادي سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، حيث أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالاستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ اختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالمصابة مُحدثاً ما بها من إصابات .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مصر الجديدة سيارة صدم وزارة الداخلية ملابسات

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