إيبارشية منفلوط تطلق دورة للمقبلين على الزواج بدير العذراء والأمير بمنفلوط

تنظم إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس ديري الأمير تادرس الشطبي الغربي والشرقي، دورة خاصة للمقبلين على الزواج، بدءً من يوم الإثنين المقبل، وتعقد أسبوعيًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة بدير العذراء والأمير بمنفلوط.

يحاضر بالدورة عدد كبير من الكهنة من بينهم القس غبريال حكيم، والقس مارتيروس حكيم والقمص متر رزق الله والقس تواضروس رجاء والقس ميخائيل سليمان والقس مكسيموس صالح والقس ساويرس فؤاد والقس موسى جمال.

تهدف دورة المقبلين على الزواج التي تطلقها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتعليم المخطوبين كيفية التعامل مع مع الحياة الأسرية، والتدريب على بناء علاقة حية مع الله من خلال الصلاة، وكيفية حل الأزمات والمشاكل الحياتية.

وكان المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدر قرارا بتعميم دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ وذلك لتطبيقه كشرط أساسي والتى جاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتنظم معاهد المشورة المختلفة تقديم دورات المقبلين على الزواج ومن بينها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقى أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهم بأسس الحياة المسيحية وكيفية تأهيلهم للحياة الأسرية.

وأطلقت بعض الكنائس دورات المشورة "أون لاين" على شبكات الإنترنت، عبر مواقع الكنائس والايبارشيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، حيث يشاهد الشخص محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، بعد تسجيل بياناته في الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة بالكنائس، ودفع الرسوم، وتقديم صورة من الرقم القومي، من أجل الحصول على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سي دى" الخاص بالمحاضرات، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بموعد الامتحان.