إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

أُصيب شخصان في العقد الرابع من العمر، صباح اليوم الأحد، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وفي حالة صحية خطيرة، وذلك في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع دراجة نارية كانوا يركبونها بطريق الدائري بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بدراجة النارية التي يستقلونها أثناء عودتهم إلى منزلهما على الطريق الدائري بمدخل المدينة الصناعية.

وجرى نقل المصابين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية نظراً لخطورة حالتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.