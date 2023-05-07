20 مايو.. محاكمة 3 اعتدوا على فتاة واحتجزوها فى عابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة احتجاز فتاة والاعتداء عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين إلى جلسة 20 مايو.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، استدرجها إلى شقته لكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه، فاحتجزوها واعتدوا عليها.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقاءه احتجزوها واعتدوا عليها.

تم ضبطهم، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأحالتهم لمحكمة الجنايات.