الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة راكب حاول تهريب أقراص مخدرة فى مطار القاهرة للجنايات

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم، بإحالة راكب لمحكمة الجنايات بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة.

وتم ضبط راكب في مطار القاهرة لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، مخبأة داخل جيب سرى بإحدى الحقائب الخاصة به، أثناء إنهاء أوراق دخوله إلى البلاد.

وحاز هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة بقصد تهريبها إلى داخل البلاد وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

نيابة النزهة الجزئية تهريب أقراص مخدر المطار

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