الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية (صور)

وحدات الرعاية الأولية
وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة أبو مرقيق الصحية" التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة وذلك بحضور   الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، حيث تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة التي تخدم  قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة ابو مرقيق والقرى المجاورة لها. 
وتأكد وكيل صحة مطروح من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين الدوائي، ووفقًا لمؤشرات تردد المواطنين على الوحدة ومؤشرات تنظيم الأسرة، حيث تلاحظ احتياج الوحدة لزيادة المنصرف لها من الأدوية وفقًا للترددات موجها لمدير عام التموين الدوائى بزيادة كمية الأدوية بما يتناسب مع الترددات وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدة .
وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشيرًا إلى حسن المعاملة للمترددين.

وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية
وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية
وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية
وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية
وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية
وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية
الأدوية والمستلزمات الطبية الرعاية الأولية الرعاية الأساسية المستلزمات الطبية تقديم الخدمات الصحية توافر الادوية والمستلزمات الطبية نظيم الأسرة وحدات الرعاية الاولية وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

العثور على 3 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة شخص في الشروق

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

وكيل التعليم بالوادي الجديد: غرفة عمليات رئيسية لمتابعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس