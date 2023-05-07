وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية (صور)

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة أبو مرقيق الصحية" التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة وذلك بحضور الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، حيث تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة ابو مرقيق والقرى المجاورة لها.

وتأكد وكيل صحة مطروح من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين الدوائي، ووفقًا لمؤشرات تردد المواطنين على الوحدة ومؤشرات تنظيم الأسرة، حيث تلاحظ احتياج الوحدة لزيادة المنصرف لها من الأدوية وفقًا للترددات موجها لمدير عام التموين الدوائى بزيادة كمية الأدوية بما يتناسب مع الترددات وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشيرًا إلى حسن المعاملة للمترددين.

وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية

وحدات الرعاية الأولية بأبو مرقيق الصحية