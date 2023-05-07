طلب التحريات في واقعة حريق معرض أثاث شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمعرض أثاث تسبب في مصرع سيدتين نتيجة الاختناق، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وحصر التلفيات ومعرفة إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة.



كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.



كان قد قام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة الأزمة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.



وتسبب حريق معرض الأثاث الهائل ب148 برج القاهرة، الكائن في شارع القاهرة بحي المنتزة أول شرق الإسكندرية، في تفحم سيدتين من قاطني العقار المكون من 11 دور وإصابة صاحب المعرض بحروق واختناق، بالإضافة إلى إصابة أميني شرطة بالحماية المدنية باختناق وكدمات، وتم إسعافهم في مكان الحريق، كما تسبب الحريق في تفحم معرض الأثاث على ميزانين وامتد الحريق إلى الدور الأول علوي وأتى على محتويات الشقق ثم إلى الدور الثاني.

كان قد تسبب نشوب حريق هائل في بمعرض للأثاث بأحد العمارات السكنية في شارع القاهرة التابع بحي المنتزة أول شرق الإسكندرية، بعدد من الأشخاص وبدء الحريق بالمعرض بالميزان الأول ثم الميزان الثاني وانتقل للدور الأول بالعقار المكون من 11 طابقين وميزانين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمعرض سعيد كتانه للأثاث ب 148 برج القاهرة الكائن بشارع القاهرة على الفور توجه رئيس الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة.

وكما انتقلت قوات من الحماية المدنية و6 سيارات إطفاء تابعة وسيارات الإسعاف وونش إلى مكان الحريق للعمل اطفائه وانقاذ سكان العقار قبل امتداد الحريق إلى أدوار أخرى.



وتباشر سيارات الإطفاء في السيطرة على الحريق المندلع وإخراج سكان العقار منه خاصة الدور الأول علوي الذي احترق كاملا بالإضافة إلى ونش إنقاذ.

وأسفر الحريق عن تدمير الميزانين والدور الأول العلوي شقق سكنية وإصابة صاحب المعرض بحروق طفيفة واختناق وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حريق معرض أثاث

حريق معرض أثاث

حريق معرض أثاث