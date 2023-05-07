مصرع شخصين بينهما طفل و إصابة آخر فى انهيار عقار سكنى بقرية المانسترلى بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما بينهما طفل، فيما أصيب شخص آخر، في وقوع حادث انهيار عقار بقرية المانسترلي، والواقعة بين مركزي أبو حماد و ابو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثتيهما للمستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى أبوكبير المركزي، كل من: “محمد.م.ال”، 85 سنة، و“ فارس.إ.ص”، 12 سنة، جثتني هامدتين، و “إبراهيم.ص.م”، مصاب بكسر فى الفقرات، جميعهم مقسم قرية المانسترلى بمحافظة الشرقية.

وتبين وقوع حادث انهيار عقار، مكون من 3 طوابق، بقرية المانسترلى بمحافة الشرقية، و الواقعة بين مركزى أبو حماد وأبوكبير.

وتم نقل الجثتين لمستشفى أبو كبير المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتم تلقى المصاب الثالث للعلاج اللازم.