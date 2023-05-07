الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين بينهما طفل و إصابة آخر فى انهيار عقار سكنى بقرية المانسترلى بالشرقية

جثة
جثة

لقى شخصين مصرعهما بينهما طفل، فيما أصيب شخص آخر،  في وقوع حادث انهيار عقار بقرية المانسترلي، والواقعة بين مركزي أبو حماد و ابو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثتيهما للمستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى أبوكبير المركزي، كل من: “محمد.م.ال”، 85 سنة، و“ فارس.إ.ص”، 12 سنة، جثتني هامدتين، و “إبراهيم.ص.م”، مصاب بكسر فى الفقرات، جميعهم مقسم قرية المانسترلى بمحافظة الشرقية.

وتبين وقوع حادث انهيار عقار، مكون من 3 طوابق، بقرية المانسترلى بمحافة الشرقية، و الواقعة بين مركزى أبو حماد وأبوكبير.

وتم نقل الجثتين لمستشفى أبو كبير المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتم تلقى المصاب الثالث للعلاج اللازم.

عقار قية المانسترلى وفاة شخصين مستشفى أبو كبير المركزى التحفظ على الجثث

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