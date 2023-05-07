كهربا بعد تألقه فى السوبر: إللى معاه ربنا يمشى عالمياه

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، عن حزنه الشديد من الأجواء الحالية التي تشهدها الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه ليس له أي علاقة بأي شيء.

وساهم كهربا في فوز الأهلي أمس بالسوبر المصري على حساب بيراميدز بعد حصوله على ركلة جزاء في الوقت الإضافي.

وقال في تصريحات تليفزيونية " حزين للغاية مما يحدث في أجواء الكرة المصرية، لست مذنبا وليس لي أي ذنب في أي شيء ودائمًا ما يتم وضع اسمي في أي أزمة مهما كانت".

وأضاف " توقعت أن تمتد مباراة بيراميدز للوقت الإضافي كما توقعت مساهمتي في فوز الأهلي أيضًا".

وواصل حديثه " البطولات التي نحرزها تعوض اللاعب عن أي أمور تحدث له".

وبسؤاله عن تألقه مع الأهلي بعد العودة من الإيقاف رد قائلا في ختام حديثه "اللي معاه ربنا يمشي عالمياه".