الطلاب العائدون من السودان يوجهون الشكر للرئيس السيسى

كرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج مجموعة من الشباب المصري الذين ساهموا في تقديم العون لإخوانهم وزملائهم من الطلبة في السودان، والذين ساهموا في عملية الإجلاء التي أشرفت عليها الحكومة المصرية، بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة.

كما رحب المهندس إسماعيل أحمد، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، وقال: "نحن جميعًا فخورون بدوركم الهائل في مساعدة زملائكم، وليس ذلك بغريب على أبناء الشعب المصري".

وقال المهندس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج: "لقد سبق أن أسرت في حرب أكتوبر المجيدة، وحينما سألوني في وقت الأسر عن سر شجاعة وبطولة الجيش المصري فقلت لهم السر في كلمة الله أكبر".

كما رحب عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام بالمصريين في السعودية، وقال للطلبة: "كنتم مصدر فخر لنا جميعًا، وإن عملكم الرائع الذي قمتم به سوف يظل مسجلًا لكم كعمل بطولي في تاريخ الطلاب المصريين، وهذا ليس بغريب عن شباب مصر".

وقال محمد محمد فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج: "نحمد الله قدومكم لمصر بسلام، فرغم ما تعرضتم له وأنتم في مقتبل عمركم، فهو رسالة تؤكد مدى احترام القيادة السياسية لكم، ونحن سند لكم لاستكمال حياتكم وتعليمكم بشكل طبيعي، الحكومة المصرية أثبتت للعلم مكانة مصر أنها أكبر وأعمق دولة على مدار التاريخ للحفاظ على كرامة أولادها".

وخلال المؤتمر التكريمي تحدث الطلبة العائدون من السودان، عن سعادهم وفخرهم بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، وذلك من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء السفارة المصرية في السودان، والتي سخرت كل إمكانياتها وتفوقت في عملية الإجلاء على سفارات الدول الأخرى، الأمر الذي أشعرهم بالفخر كونهم مصريين.

وقال أحمد حلمي، الطالب بكلية الطب في السودان، وأمين اتحاد الطلاب المصريين في السودان: "شعرنا بقيمة وعظمة مصر وقت الأزمة، كانت قرارات وجهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خضم الأحداث، لها وقعها في الحفاظ على كرامة كل طالب مصري في السودان، حيث كنا أول الدول التي قامت بإجلاء، وشعرنا بقيمة دولة مصر".

وقالت إسراء احمد محفوظ، الطالبه بكلية العلاج الطبيعي: "لن أنسى سرعة حكومتنا المصرية وقت الأزمة في استخراج جوازات السفر من مقر السفارة المصرية بالسودان، وموقف الجهات في التعامل معنا كطلبة مصريين، ووقع كلمة مصر مع كل الإخوة السودانيين في التعامل معنا، حيث تمت عملية إجلاء المصريين قبل الجاليات الأجنبية بما فيهم الجاليات في أوروبا وأمريكا، حيث نشعر بالفخر والسعادة بعد حصولنا على جوازات السفر قبل المواطنين الأمريكيين والأوروبيين".