الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطلاب العائدون من السودان يوجهون الشكر للرئيس السيسى

الطلاب العائدون من
الطلاب العائدون من السودان

كرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج مجموعة من الشباب المصري الذين ساهموا في تقديم العون لإخوانهم وزملائهم من الطلبة في السودان، والذين ساهموا في عملية الإجلاء التي أشرفت عليها  الحكومة المصرية، بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة. 

كما رحب المهندس إسماعيل أحمد، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، وقال: "نحن جميعًا فخورون بدوركم الهائل في مساعدة  زملائكم، وليس ذلك بغريب على أبناء الشعب المصري".

 وقال المهندس رئيس الاتحاد العام  للمصريين بالخارج: "لقد سبق أن أسرت في حرب أكتوبر المجيدة، وحينما سألوني  في وقت  الأسر  عن سر شجاعة وبطولة الجيش المصري فقلت لهم السر  في كلمة الله أكبر".

كما رحب  عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام  بالمصريين في السعودية، وقال للطلبة: "كنتم مصدر فخر لنا جميعًا، وإن عملكم الرائع الذي قمتم به سوف يظل  مسجلًا  لكم كعمل بطولي في تاريخ الطلاب المصريين، وهذا ليس بغريب عن شباب مصر".

وقال محمد محمد فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج: "نحمد الله قدومكم لمصر بسلام،  فرغم ما تعرضتم له وأنتم في مقتبل  عمركم،  فهو رسالة  تؤكد مدى احترام القيادة السياسية لكم، ونحن سند لكم  لاستكمال حياتكم وتعليمكم بشكل طبيعي، الحكومة المصرية أثبتت للعلم مكانة مصر  أنها أكبر وأعمق دولة على مدار التاريخ للحفاظ على كرامة أولادها".

وخلال المؤتمر التكريمي  تحدث الطلبة العائدون من السودان، عن سعادهم وفخرهم بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، وذلك من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء السفارة المصرية في السودان، والتي سخرت كل إمكانياتها وتفوقت في عملية الإجلاء على سفارات الدول الأخرى، الأمر الذي أشعرهم بالفخر كونهم مصريين.

 وقال أحمد حلمي، الطالب بكلية الطب في السودان، وأمين اتحاد الطلاب المصريين في السودان: "شعرنا بقيمة  وعظمة  مصر وقت الأزمة، كانت قرارات وجهود الدولة  برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي خضم الأحداث،  لها وقعها  في الحفاظ على كرامة كل طالب مصري في السودان، حيث كنا أول الدول التي قامت بإجلاء، وشعرنا بقيمة دولة مصر".

وقالت  إسراء احمد محفوظ، الطالبه بكلية العلاج الطبيعي: "لن أنسى  سرعة حكومتنا المصرية وقت الأزمة في استخراج  جوازات السفر من مقر السفارة المصرية بالسودان، وموقف الجهات في التعامل معنا كطلبة مصريين، ووقع كلمة مصر مع كل الإخوة السودانيين في التعامل معنا، حيث تمت عملية إجلاء المصريين قبل الجاليات الأجنبية بما فيهم الجاليات في أوروبا وأمريكا، حيث نشعر بالفخر والسعادة  بعد حصولنا على جوازات السفر قبل  المواطنين الأمريكيين والأوروبيين".

الطلاب العائدون من السودان نشكر الرئيس السيسي ونشعر بالفخر في ندوة الإتحاد العام للمصريين في الخارج الطلاب العائدين من السودان السودان الطلاب العائدين الإتحاد العام للمصريين بالخارج مجموعة

الأكثر قراءة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

أول تعليق من المشجع الأهلاوى الكفيف على صورته في مباراة السوبر المصري

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على سيدة لانتقادها ارتفاع الأسعار 

أستاذ مناعة يكشف سبب إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء كورونا كوباء طارئ

منة فضالى تظهر بالبيجامة فى أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»