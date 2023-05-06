عنبة: "لم أواجه أى صعوبات بالعمل ويسرا أول من دعمنى"

جسد شخصية ابن البلد الكوميدية، ليخطف أنظار كل من شاهد العمل الدرامى، ويجذب الانتباه بعلى بويكا.

تصدر الترند لعدة مرات بصوته، ولكن في الماراثون الرمضانى 2023، تصدر بعمله الدرامى الأول وشارك النجمة الكبيرة يسرا.

تواصل "الدستور" مع المطرب الشاب مصطفى سعيد الشهير بـ"عنبة"، ليكشف حجم الصعوبات التى واجهته أثناء العمل، قائلًا: "الحمد لله لم تواجهنى أي صعوبات أثناء العمل، بداية من المخرج والمنتج وحتى النجوم الشباب".

واستكمل: "الفنانة الكبيرة يسرا واحدة من أبرز الأشخاص اللي حببونى في التمثيل، وتسعى دائمًا ليظهر الجميع في أحسن صورة وبأفضل أداء، وليست لديها غيرة وحقد من أي إنسان، وتعتبر أن نجاحنا من نجاحها، كما كانت تعاملنا كأبنائها.

وأشاد عنبة بالثنائي مايان السيد وأدهم الشرقاوى: «أفضل الشخصيات، ويجتهدان ويعملان بجد فى دوريهما بالمسلسل بشكل صحيح».

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

وشارك في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، عدد كبير من الشباب والوجوه الجديدة منهم الفنانة مايان السيد والفنان آدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة مع مشاركة مميزة من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة مميزة للفنان القدير محمد محمود والفنان الكبير بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم والفنانة إيمان السيد.

المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل في تعاون متكرر مع النجمة يسرا، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات، وعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة ووتش إت.