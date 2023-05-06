توريد 130 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال المتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال توريد محصول القمح المحلى لعام 2023 للشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأوضح "مختار" أن المتوقع توريده هذا العام 470 ألف طن قمح طبقًا للمساحات المزروعة بنطاق المحافظة.

وأشار"مختار" إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس القادم على النحو التالي (1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا و1450 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كما أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية 272 ألف طن شملت عدد ( 3) صوامع تابعة للشركة المصريه القابضة للصوامع والتخزين و(2) صومعة لشركة المطاحن و(23) شونة للبنك الزراعي المصري و(9) شون لشركة مطاحن شرق الدلتا.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم حتى الآن ومنذ بدء أعمال التوريد في 24 أبريل الماضي استلام 130 ألف طن قمح بالشون والصوامع بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن كل موقع به لجنة مكونة من عضو التموين رئيسًا وممثلًا عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الزراعة والقباني من وحدة (الموازين) وأمين العهدة وعضو عن البورصة السلعية.

ووجه "مختار" مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.