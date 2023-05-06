الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يهزم سلاك الغينى فى ختام مجموعة النيل ببطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي وسلاك الغيني
الأهلي وسلاك الغيني

نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، في الفوز على نظيره سلاك بطل غينيا بنتيجة 80-70 في ختام مواجهات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا.

وشهدت المباراة تألق لاعبي المارد الأحمر، وفي مقدمتهم عمر طارق، الذي تمكن من تسجيل 26 نقطة و8 متابعات في 22 دقيقة لعب.

وسجل إيهاب أمين 18 نقطة و6 متابعات في مباراة اليوم، ليساهم في انتصار الفريق الأحمر.

واحتل الأهلي وصافة المباراة برصيد 4 انتصارات وخسارة وحيدة أمام بترو لواندا الأنجولي متصدر المجموعة.

ويلتقي الأهلي مع فريق ريج الرواندي يوم 20 مايو في الدور ربع النهائي من البطولة في صالة كيجالي برواندا.

 

الاهلى سلاك الغيني بطولة أفريقيا لكرة السلة مجموعة النيل bal

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