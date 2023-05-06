الأهلي يهزم سلاك الغينى فى ختام مجموعة النيل ببطولة إفريقيا لكرة السلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، في الفوز على نظيره سلاك بطل غينيا بنتيجة 80-70 في ختام مواجهات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا.

وشهدت المباراة تألق لاعبي المارد الأحمر، وفي مقدمتهم عمر طارق، الذي تمكن من تسجيل 26 نقطة و8 متابعات في 22 دقيقة لعب.

وسجل إيهاب أمين 18 نقطة و6 متابعات في مباراة اليوم، ليساهم في انتصار الفريق الأحمر.

واحتل الأهلي وصافة المباراة برصيد 4 انتصارات وخسارة وحيدة أمام بترو لواندا الأنجولي متصدر المجموعة.

ويلتقي الأهلي مع فريق ريج الرواندي يوم 20 مايو في الدور ربع النهائي من البطولة في صالة كيجالي برواندا.