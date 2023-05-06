السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: "التجسس" قديم وورد فى البرديات الفرعونية

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، عن أن التجسس قديم قدم التاريخ، حيث تصف البرديات الفرعونية وجود جواسيس في البلاط الملكي، وقبل الميلاد بـ500 عام ناقش قائد عسكري صيني أهمية الحصول على المعلومات للقضاء على العدو في كتابه.

وأضاف "حمودة"، خلال تقديم برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، أنه في أوروبا لعب التجسس دورًا مؤثرًا خلال الحروب الصليبية، وخلال عصر النهضة دافع فيلسوف عن استخدام التجسس من قبل الطبقات الحاكمة، واشتهرت إنجلترا بفاعلية نظام التجسس الذي استندت إليه، متابعًا: "في سنوات الحرب الباردة كان التجسس بين الشرق والحرب أبرز أسلحتها".

وذكر أن الكاميرا أحدثت تطورًا في التجسس، موضحًا أن الأدوات التي ظهرت في فيلم "جيمس بوند" حقيقية، لافتًا إلى أن الحرب العالمية الأولى كانت مسئولة عن تطوير التجسس في دول العالم، والتجسس أصبح وسيلة هامة للوصول للمعلومات مهما كان الثمن، مضيفًا أن الحمام الزاجل كان من أكثر الوسائل المستخدمة في الحرب العالمية الأولى.

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