السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل تربية الكلاب حلال أم حرام؟.. عالم أزهرى يجيب (فيديو)

تربية الكلاب
تربية الكلاب

كشف إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم المعاملات البنكية في الشرع، قائلًا، إن دار الإفتاء أكدت أن كافة المعاملات البنكية حلال ولا شك فيها مطلقًا.

وأضاف إبراهيم رضا، خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المعاملات البنكية تنسجم مع طبيعة الاقتصاد الإسلامي الذي لا يجد غضاضة في التعامل مع البنوك.

وعن اقتناء الكلاب في المنازل، أكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم  كان يربي الكلب وكان يأكل من صيد الكلب المعلم، لافتًا إلى أنه يتم استخدام الكلاب في اكتشاف المفرقعات والمخدرات ولها فوائد كثيرة.

وأوضح أنه لا مانع من اقتناء الكلاب في المنازل، لافتًا إلى أن هناك من خلق عداء بين الإنسان ووجود الكلاب في الطبيعة، معقبًا: "أقول لمن يضع السم في طعام الكلاب بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض".

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