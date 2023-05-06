الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ركلة الجزاء أمام ليدز.. جوارديولا يدافع عن جندوجان ويشيد بـ هالاند

جوارديولا وهالاند
جوارديولا وهالاند

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على إهدار لاعبه إلكاي جندوجان، ركلة جزاء في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد.

 

وانتصر مانشستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.


وأهدر جندوجان ركلة جزاء احتسبت لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 بعد عرقلة فيل فودين داخل منطقة الجزاء.


وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "إلكاي مسدد رائع لركلات الجزاء، إذا سجل فالجميع في حال جيد وسجل الهاتريك، عمل رائع".


وأضاف: "ولكنني دائمًا لدي شعور أنه إذا كانت النتيجة تقدم بهدف أو بهدفين وحصلنا على ركلة جزاء فإن المسدد الرئيسي للركلات هو من يتقدم للتسديد".

 

وأردف: "أتفهم أن إرلينج هالاند منح الكرة لزميله لتسجيل ركلة الجزاء ليحقق الهاتريك، إنه كرم من هالاند وكان عليه التقدم للتسديد؛ نحن نحبه كثيرًا لأنه لاعب كريم إنه درس في عالم كرة القدم، هو يعتني بزملائه وأعجبتني اللقطة".


وتابع: "مازال أمامنا مباراتي نصف النهائي والنهائي للتسجيل".


وعاد للحديث عن ركلة الجزاء، فأجاب: "من يعلم ربما كان هالاند يسجل ويهدر، وماذا كان سيحدث لو سدد محرز الكرة وأهدرها أو سجلها جندوجان، إذا كانت النتيجة التقدم بهدفين دون رد، المسدد الأول عليه الذهاب للكرة".

 

وبالفوز على ليدز يونايتد، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط فقط عن أرسنال، صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

جوارديولا مانشستر سيتى إلكاي جندوجان الدورى الانجليزى إرلينج هالاند

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