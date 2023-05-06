الليلة.. الناقد الموسيقى محمود فوزى السيد ضيف برنامج "ملعب الفن" على ON sport FM

يحل الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد ضيفًا الليلة ببرنامج "ملعب الفن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار على راديو أون سبورت إف إم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة.

يتحدث السيد عن ألبوم علم قلبي للهضبة عمرو دياب بمناسبة احتفال صناعه والمشاركين فيه بمناسبة مرور 20 سنة على إصداره.

كما يطرح سؤالًا لماذا يتحدث البعض عن حفلات دار الأوبرا المصرية طوال العام لكبار النجوم والنجمات ويوضح لماذا يحتل العازف المصري المرتبة الأولى في العزف بين العازفين في الدول العربية؟.

ويفسر السيد لماذا لا يقبل الجمهور أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بصوت أي مطرب آخر مهما علا نجمة؟.

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو سبورت إف إم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة.