"فى جن بيلبس حد"؟.. عالم أزهرى يرد (فيديو)

أوضح إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، حقيقة لبس الجن للإنسان، قائلًا، إن هناك عادات ثقافية مغلوطة تجاه التعامل مع ملف الجن والسحر والشعوذة.

وأضاف إبراهيم رضا خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك أشخاصًا يدّعون قدرتهم على إخراج الجن من أي إنسان، لافتًا إلى أن الشيطان لا يملك إلا الوسوسة فقط، ولا صحة لقدرة الجن على الدخول داخل جسد أي إنسان.

وأكد إبراهيم رضا، أن أي شخص يدعي أنه يقوم بإخراج الجن، فهو يستخدمها كوسيلة لتحقيق الكسب المادي، معقبًا: "مستحيل جن يلبس إنسان".

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أنه عندما كان إمام مسجد كان يسأله الكثيرون عن كيفية إخراج الجن من الجسد، ولا يحدثه أحد عن الصلاة أو الصوم.