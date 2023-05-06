استجابة لاتحاد الناشرين.. معرض تونس للكتاب يوافق على خصم 30%  للمشاركين

استجابة إدارة معرض تونس الدولي للكتاب، لطلب اتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين التونسيين، بخصم استثنائي قدره 30%، للناشرين المشاركين في الدورة الحالية للمعرض لهذا العام 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الإشراف.

وبناء على ما هو معمول به في تقاليد تنظيم المعرض، من تقديم الناشرين لملاحق تتضمن عناوين إصدارات لم تدرج بالقائمات الأصلية في الآجال المحددة لعرضها على لجنة شؤون العارضين قصد النظر فيها والتأشير عليها والسماح بعرضها وبيعها في أجنحة المعرض وذلك طبق الإجراءات والتراتيب المنصوص عليها في النظام الداخليّ والمطبقة على كل الكتب دون استثناء، وحيث أنّ السيد الحبيب الزغبي، صاحب "دار الكتاب" قدّم بتاريخ 3 مايو 2023 طلبا يستوضح فيه وضعية كتاب "فرانكنشتاين تونس"، فإنّ اللجنة قرّرت، بناء على ما سبق، أن ترجع إليه النسخ التي سُحبت يوم 28 أفريل 2023 بمقتضى مخالفة الإجراءات والتراتيب.

وكانت قد تقدم الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب بعدد من المطالب لوزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي؛ وذلك أثناء لقائهما على هامش معرض تونس الدولي للكتاب 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد صالح المعالج، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد.

وجاءت أبرزالمطالب كالتالي: مراجعة رسوم إيجار أجنحة الناشرين العرب المشاركين بالمعرض وقد وعدت الوزيرة بأن تقوم بذلك في الدورة القادمة، منح الناشرين العرب والتونسيين المشاركين في المعرض في دورته 37 خصمًا خاصًا على رسوم إيجار الأجنحة ووعدت بالنظر إيجابيًّا في الطلب على أن يكون ذلك قبل نهاية المعرض، كما تمّ عرض مشكلة الإخوة الناشرين اللبنانيين في الحصول على مستحقاتهم من المبيعات المودعة في الاتحاد الدولي للبنوك منذ سنوات ووعدت الوزيرة للتدخل لدى محافظ البنك المركزي لحلّ هذا الإشكال، وتخصيص دعم مالي سنوي يقدّم لاتحاد الناشرين التونسيين لتصريف أعماله، وقد وعدت إيجابيًّا بالنظر في الطلب على أن يقدّم اتحاد الناشرين التونسيين ملفًّا يستعرض فيه طلباته وأعماله للسنة.