الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: إذا أردت أن يكتب لك الحج فافعل هذه الأشياء (فيديو)

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إننا خرجنا من شهر رمضان، ودخلنا في موسم طاعة وهي أشهر الحج، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الحج هو الركن الوحيد الذي نزلت فيه سورة بالقرآن الكريم وهي سورة "الحج"، وقبلها سورة "طه"، مؤكدًا أننا لو طبقنا ما جاء فيها سنحيا حياة طيبة وفي رغد من العيش.

من هم وفد الرحمن؟

وأشار إلى أن الحجاج قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام إنهم "وفد الرحمن"، أي "ضيوف الرحمن"، وهم الذين لبوا دعوة الله للحج، ولهذا كان أول شيء يقال بعد الإحرام "لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، مؤكدًا أن الإكثار من التلبية لغير الحاج والاجتهاد في الدعاء والصلاة ييسر الله له ويمنّ عليه بالحج.

رمضان عبدالمعز الإحرام التلبية أركان الإسلام وفد الرحمن

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