بعد تحريك الأسعار.. جهود الدولة لضبط تعريفة الركوب الجديدة ومنع استغلال المواطنين

بعد القرار الجديد الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مؤخرًا خلال اجتماعها الثاني من عام 2023، بتحريك سعر السولار مقدار جنيهًا واحدًا للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، والذي أدى إلى ارتفاع تعريفة السيارات الأجرة، لم تترك الدولة المواطن أمام جشع بعض السائقين الذين يتلاعبون بأسعار الأجرة فيزيدون أكثر من الزيادة المقررة.

إذ قامت الدولة بالعديد من الحملات الرقابية للتأكد من مدى التزام السائقين بالزيادات المقررة، وتنفيذ العقوبات على المخالفين الذين يفرضون على المواطن دفع قيمة أكبر للأجرة عما قرر عليها من زيادة رسمية، وهو ما جعل كثير من سائقي السرفيس تلتزم بالتعريفة الرسمية.

"الدستور" تواصلت مع عدد من المواطنين الذين استقلوا المواصلات بعد تنفيذ هذا القرار وأكدوا التزام السائقين بالقرار الجديد.

مصطفى فرج، أوضح أنه يستقل سيارة أجرة يوميًا من منطقة المطبعة بدار السلام حتى منطقة الهرم للوصول إلى عمله، وبالفعل ارتفعت الأجرة جنيهًا واحدًا لتصبح 6 جنيهات بدلًا من خمسة وهي الزيادة المحددة بالفعل، موضحًا أنه يعلم بقرار الزيادة على المسافات الطويلة التي تزيد عن 40 كيلو متر بأنها لا تتجاوز الجنيه الواحد.

كذلك أكدت آلاء إبراهيم التي تستخدم سيارة "السرفيس" يوميًا من منطقة أحمد عرابي بالمهندسين في اتجاهها إلى عملها بمنطقة الدقي أن الأجرة قد ارتفعت من سعر 3 جنيهات ونصف إلى سعر أربع جنيهات، وهي أيضًا ذات الزيادة المقررة رسميًا بالفعل على تلك المسافة.

من جهته، أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت في تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز جنيهًا واحدًا للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط وجنيهًا واحدًا لبعض الخطوط المميزة، والتي تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

كما أوضح عبدالعال، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار رؤساء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور فى تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة مخالفة الأجرة

بدوره، أشار محمود إبراهيم، المحامي بالاستئناف العالي، إلى أن عقوبة من يتلاعب بسعر تعريفة الركاب تطبيق غرامة لا تزيد عن 1500 جنيه ولا تقل عن 300 جنيه.

وأضاف أن المادة 70 نصت على أن: "كل سائق أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرًا أكثر من المقرر، تسحب إداريًا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب الرخص لمدة لا تتجاوز شهرين، وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددًا من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق".

وتم تثبيت سعر البنزين خلال الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الذي عقد يوم الأربعاء 2 مايو 2023 بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

ووفقًا للقانون، فإنه في حالة تطبيق زيادة على أسعار البنزين فان النسبة لا تتعدي 10% من إجمالي أسعار المواد البترولية المطروحة حاليًا في الأسواق، وذلك طبقا لمتغيرات السوق العالمي لمشتقات البترول.