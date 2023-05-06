إصابة اثنين فى حادث سير بسبب السرعة الزائدة ببورسعيد

أصيب اثنان في انقلاب دراجة نارية عصر، اليوم السبت، بمنطقة الصفا بحي الزهور ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما.



تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور محمد السيد عباس، 25 سنة، والسيد صبيح صبيح إبراهيم، 22 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.





تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجة نارية تسير بسرعة جنونية يقودها السيد صبيح ومعه المصاب الثانى محمد عباس فانقلبت الدراجة النارية بهما وأسفر الحادث عن إصابتهما.



وأمر مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي؛ للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى التحفظ على الدراجة النارية ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.