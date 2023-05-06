السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم مصر يحتلون القائمة العربية في 4 حفلات غنائية بـ"صيف الكويت"

الهضبة
الهضبة

تفصلنا أيام عن انطلاق مهرجان "صيف الكويت" بنسخته الأولى، والذي يشهد 4 حفلات غنائية يشارك فيها نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية على مسرح "آرينا الكويت" بمجمع 360.

الحفلات المقرر انطلاقها يوم 11 مايو الجاري بأمسية مميزة تجمع بين النجمة أنغام والفنان تامر عاشور، تحظى باهتمام كبير، حيث سيكون الجمهور على موعد اليوم التالي 12 مايو مع حفلة مميزة تجمع بين نجم الجيل تامر حسني و فرقة ميامي الكويتية ويوم 13 تجتمعان النجمة أصالة و النجمة إليسا لاول مره على خشبة مسرح واحد في الكويت في أمسية ستشهد العديد من المفاجآت ومن بينها مشاركة فنان متميز فضلا عن دويتو بين أصالة وإليسا إلى جانب فقرة كلا منهما.

وفي اليوم الأخير للموسم وتحديديا يوم 18 من شهر مايو الجاري يتواجد الهضة عمرو دياب في حفل متميز سيكون مسك ختام تلك التظاهرة الفنية الكبيرة ، وتعد تلك المرة الأولى التي يقام فيها مهرجان غنائي بهذا الحجم وفي ذلك التوقيت من العام.

ويستعد نجوم مصر والوطن العربي لإمتاع الجمهور بباقة من أمتع الأغنيات حيث يتم الاستعداد للحفلات بشكل مميز وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بالحفلات للخروج بشكل مميز.

 

وخلال الفترة الماضية أضاء نجوم الغناء المصري مسارح الوطن العربي مقدمين عددا من الحفلات الضخمة التي حضرها آلاف الجمهور ويتواجد النجوم العرب في موسم الصيف بالكويت في حفلات مستمرة مع جمهورهم العريض بشكل دائم مقدمين حفلات مميزة ومختلفة.

نجوم مصر صيف الكويت مهرجان صيف الكويت الفنان تامر عاشور أنغام تامر حسني

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