السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم البحر الأحمر: لم نسجل أى شكاوى فى امتحانات النقل

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

أعلن الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن امتحانات النقل بين الصفوف المختلفة بمدن المحافظة انطلقت بكل المدارس بالإدارات المختلفة، ولم تسجل المديرية أي مشكلات أو معوقات، مؤكدًا أنه لم يتم رصيد أي مخالفات أو شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور أو المشرفين على العملية الامتحانية، من خلال المتابعة من غرف العمليات بالإدارات المختلفة. 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كلّف بإنهاء كل الاستعداد قبيل الامتحانات للتسهيل علي الطلاب والمعلمين المشرفين على العملية الامتحانية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعيق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها بشكل فوري.

وتابع أن هناك حالة انضباط بكل المدارس بجميع الإدارات التابعة للمديرية، مشيدًا بأداء مديري الإدارات في ضبط وتنظيم العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع المشكلات والعمل على حلها في ضوء القانون واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 9 مايو، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9  مايو وحتي 11 مايو، كما انطلقت اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية وتنتهي يوم 11 مايو، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في الفترة من 13 مايو حتى 18 مايو، كما انطلقت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي العام وتنتهي يوم 18 مايو، وتنطلق غدًا الأحد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام حتى 18 مايو.

البحر الاحمر التربية والتعليم الصف السادس الابتدائي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور هشام منير امتحانات النقل هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم

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