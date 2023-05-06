السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجراء من "التعليم" بعد شكاوى الطلاب المصريين بالخارج من سقوط منصة الامتحانات

امتحانات
امتحانات

اتخذت وزارة التربية والتعليم الفني، إجراءً عاجلًا بعد شكاوى الطلاب المصريين بالخارج، من سقوط المنصة الإلكترونية التي يؤدون من خلالها امتحانات نهاية العام، التي بدأت اليوم السبت.

وقالت وزارة التعليم إنه سيتم تحويل الامتحان إلى ورقي من خلال نسخه "pdf" ستتاح على الموقع الرسمي للوزارة.

اشتكى أولياء أمور طلاب "أبناؤنا في الخارج"، من سقوط منصة الامتحانات في أول أيام امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/ 2023، حيث اشتكى عدد كبير من أبنائنا في الخارج في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت ودولة عمان، من سقوط منصة الامتحانات الإلكترونية لصفوف النقل.

وطالب أولياء الأمور، عبر صفحات السوشيال ميديا، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل السريع وحل الأزمة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الامتحان الاختبارات أبناؤنا في الخارج

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