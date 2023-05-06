السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل ونفوق 5 عجول فى حريق حظيرة بالشرقية

حريق
حريق

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق إثر اندلاع حريق بحظيرة مواشي، ولفظت أنفاسها فى الحريق، الذى أسفر عن التهام محتويات الحظيرة ونفوق 5 عجول، بناحية قرية النخاس نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعزبة الإصلاح التابعة لقرية النخاس نطاق مركز الزقازيق، وانتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، وتبين من الانتقال والفحص نشوب حريق بحظيرة مواشي، وامتد إلى المنزل الملاحق بالحظيرة، ما أسفر عن مصرع  ربة منزل، والتهام محتويات الحظيرة ونفوق 5 عجول، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.

ربة منزل الحريق مركز الزقازيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية عجول ماس كهربائي

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