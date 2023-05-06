نبيلة عبيد: مش بقبل أي دور ومش هعمل حاجة تمس مسيرتي الفنية

قالت الفنانة نبيلة عبيد إن هناك كٌتاب كبار مثقفين وعالم آخر حولنا استفدنا منه جميعًا، معقبة: "بنتظر توصلني أعمال حلوة، يعني مقدرش على التكريمات دي كلها، وسرد الأفلام التي لها قيمة، وبعدين أقبل أي كلام".

وأضافت نبيلة عبيد خلال لقائها ببرنامج "الإبداع في مصر" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنها لا تحتاج أن تقبل أدوار لا تضيف لمسيرتها الفنية أو تمسها، مردفة: "مقدرش أعمل أي حاجه تمس المسيرة الفنية بتاعتي، أو تمس الموضوعات اللي عملتها".

وتابعت: “الواقع اللي أنا عيشته والمسيرة اللي مشيتها، وإزاي التضحيات اللي أنا قمت بيها، وإزاي تحملت، كل ده هيكون رسالة للأجيال الجديدة الموجودة عشان يقدروا قيمتي، وممكن تكون رسالة يستفيدوا منها وهذا هو المقصود”.

كل وقت يختلف عن الثاني

وأشارت إلى أن كل وقت يختلف عن الثاني، ويختلف أيضًا عن الجيل الموجود حاليًا، لافتة إلى أن الجيل الآن مختلف تمامًا عن الأجيال الماضية، لكنه أيضًا يقدم محتوى جيد في حدود المتاح.