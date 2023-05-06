السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفن وتشريح جثة شخص عثر عليه مذبوحا داخل شقته بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة شخص عثر عليه مذبوحا داخل شقته بمنطقة المطرية، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة .

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية حول الواقعة. 

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة حداد مسلح مذبوح داخل شقته بمنطقة المطرية، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية، من الأهالي، بالعثور على جثة شخص مقتول داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شخص يدعى "وفائي.م"، 45 سنة، نجار مسلح، ومصاب بجرح قطعي في الرقبة.

وتجري مباحث قسم شرطة المطرية، تحريات مكثفة واستماع لأقوال أهلية المتوفى لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

جثة مطرية نيابة قسم شرطة دفن

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