السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مساعد كولر: «لدينا أحلام كثيرة مع الفريق لتحقيق طموحات الجماهير»

احتفال الأهلي بكأس
احتفال الأهلي بكأس السوبر

أثنى هارالد جامبيرلي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جماهير الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جمهور الأهلي فريد من نوعه، ودائمًا ما يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات.

 

وقال هارالد: «مباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي، ولكن نجحنا كجهاز فني أن نضع الخطة التي توجنا بها باللقب».

 

وأشاد هارالد بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه جمهور فريد من نوعه وأعظم جمهور رآه في مسيرته.

 

واختتم هارالد تصريحاته: «الفريق سيحتفل اليوم، وبداية من الغد سنبدأ التحضير لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا. لدينا أحلام وطموحات كثيرة مع الفريق لإسعاد الجماهير مستقبلًا».

هارالد جامبيرلي الاهلى بيراميدز السوبر المصرى مباراة الاهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!.. رضوى الشربينى تعلق على طرد شاكوش لزوجته

هانى سعيد ينتقد طاقم حكام مباراة السوبر

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023

أوكرانيا تعلن تصدير أكثر من 42.4 مليون طن من الحبوب والبقوليات‎‎

أصالة تفتح حفلها الغنائى ببحيرة القاهرة بأغنية "شكرا" (صور)

حظك اليوم السبت 6 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر