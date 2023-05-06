هانى سعيد ينتقد طاقم حكام مباراة السوبر

انتقد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، طاقم حكام مباراة السوبر، الذي أدار مباراة الأهلي، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب "الجزيرة"، باستاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال سعيد، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشكر لاعبي فريقي على أداءهم الرجولي في لقاء اليوم، جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز للغاية وقدموا أداء أكثر من ممتاز".

وتابع: "واجهنا مشكلة في إنهاء الفرص التي اتيحت لنا للتسجيل، وإذا ترجمنا الفرص التي اتيحت لنا إلى أهداف لكانت النتيجة مختلفة تماما".

وأضاف: "اعتدنا على دعم التحكيم المحلي في كافة الأحداث، لكن في مباراة اليوم التحكيم أثر بشكل كبير على نتيجة لقاء اليوم، حيث شهدت المباراة الكثير من الأخطاء التي غيرت سير المباراة".

وأتم: "لم يقم الحكم بحماية لاعبينا وترك لاعبي المنافس بدون إنذارات على الرغم من اعتدائهم المتعمد على لاعبي الفريق، ويبقى السؤال الأهم هل كانت تقنية الفار موجودة في المباراة أم لا".