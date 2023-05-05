الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح: لجان للتأكد من استعدادات مستشفيات شرق المحافظة لموسم الصيف

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

قال الدكتور مبرروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تنفيذ مرور على مستشفيات شرق مطروح من قبل اللجان الفنية برئاسة مديري الادارات وذلك استعدادا لموسم الصيف السياحي.

وأوضح أنه في مستشفى الحمام المركزي تم التأكيد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات مناسبة وأكد على ضرورة تسجيل الاحتياجات اللازمة للتشغيل على منظومة الشراء الموحد بصفة مستمرة تحت إشراف لجنة الشراء بالمستشفى والمديرية.

وأضاف أنه تم التأكد أيضًا من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية. ومتابعة انتظام سير العمل بالعيادات المسائية، في التخصصات المختلفة كالباطنة والأطفال والنساء والجلدية وغيرها وفق المتاح وحسب جدول التشغيل، وكذلك انتظام تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

وأشار إلى أنه  مستشفى الضبعة المركزي، تن متابعة الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال نظرا لموقع المستشفى على الطريق الساحلي، وحث جميع العاملين على تقديم خدمه طبية جيده للمرضى، لافتا أنه سيتم المتابعة والمرور الدوري على المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل بالعيادات المسائية، في التخصصات المختلفة كالباطنة والأطفال والنساء وغيرها حسب جداول التشغيل.

ولفت إلى أنه في مستشفى رأس الحكمة المركزي والوحدة الصحية برأس الحكمة، تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته. ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول التشغيل وكذلك انتظام سير العمل بالعيادات المسائية ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى.

وأكد علي انه فى الإدارة الصحية بالحمام تم الاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه المنافذ.

الأدوية والمستلزمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الطريق الساحلي الفرق الطبية انتظام سير العمل توافر مخزون كاف من الأدوية جداول التشغيل

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