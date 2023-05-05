الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى : الهدوء والاستقرار يسيطران على جميع الولايات

الجيش السوداني
الجيش السوداني

اعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، أن جميع ولايات البلاد شهدت هدوءا واستقرارا أمنيا عدا أجزاء من العاصمة.

وأضاف في بيان له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن المليشيا المتمردة استمرت  في خرق الهدنة المعلنة وقامت بعدد من الانتهاكات. 

وتابع: “حاولت معاودة الهجوم على سلاح الإشارة، وتصدت لهم قواتنا وكبدتهم خسائر كبيرة، كما واصلت المليشيا المتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية”.

وأكمل: “قامت المليشيا المتمردة بنهب وحرق مول عفراء التجاري وكسر ونهب بنك الخرطوم بالفتيحاب”.

وواصل: “احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مسلحة”.

وفي السياق ذاته، أبلغت سفارة جمهورية تشاد بتعرض مجموعة من المتمردين لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

واضاف بيان الجيش السوداني أن القوات تجري رصد تحركات تعزيزات للمليشيا المتمردة من جنوب كردفان على متن 52 عربة مسلحة تجاوزت منطقة جبرة الشيخ، ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق على متن 38 عربة متحركة حاليا على طريق المناقل. 

واضاف: جاري المتابعة والرصد الدقيقين لكل التحركات العسكرية للمليشيا داخل وخارج العاصمة وقواتنا على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي متغيرات.

السودان استقرار امني القوات المسلحة السودانية تفرض سيطرتها الكاملة علي كامل العاصمة السودانية ولايات البلاد

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