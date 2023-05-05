الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طفلة داخل سيارة ملاكي في طوخ بالقليوبية

الطفلة
الطفلة

عثر أهالي طوخ بمحافظة القليوبية على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات متوفاة داخل سيارة ملاكي بجوار سنترال طوخ جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.

وتواصل أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الأجهزة الأمنية بطوخ بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد خط سير الطفلة وكشف غموض تلك الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، وأن السيارة التي تم العثور على جثتها بها أدلى صاحبها بعدم علمه بوجود الطفلة، وأنه كان يركن سيارته مثلما يتركها في تلك المكان كالمعتاد.

العثور علي جثة طفلة اللواء نبيل سليم سيارة ملاكي كشف غموض الواقعة مأمور مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية

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