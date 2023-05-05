السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: 14 مايو المقبل بداية انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مشهد حضاري غير مسبوق، وتم بذل الكثير من الجهود لتخرج هذه الجلسة بهذه القوة والتنظيم الذي كانت عليه. 

جلسات الحوار الوطني 

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن طريقة عمل مجلس الأمناء وصلاحياته تم إدراكها بشكل صحيح ومتوازن، فلم يتم الاعتماد على القوة التصويتية بل كان هناك تأكيد كبير على تحقيق التوازن في مجلس الأمناء وعدم الاعتماد على قوة بعينها في تنظيم هذا الحوار الوطني. 

انطلاق الحوار الوطني 

وأضاف في حديثه، أنه من المتوقع أن تكون أولى جلسات المحور السياسي يوم 14 مايو المقبل، تليها جلسة المحور الاقتصادي 16 مايو و18 مايو المحور الاجتماعي. 

وتابع:" كل يوم في الحوار الوطني يتضمن جلستين، يعني كل محور يتناقش على مرحلتين في اليوم المقرر له من كل أسبوع".

عماد الدين حسين الحوار الوطنى الجلسة الافتتاحية اكسترا نيوز مواعيد جلسات الحوار الوطني

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