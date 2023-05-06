السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-5-2023 فى مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم لكم الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 6-5-2023 وفقا للتوقيت الصيفي والذي بدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل  عقب موافقة مجلس النواب على القانون والذي يهدف إلى توفير الطاقة خاصة عقب ارتفاع أسعارها في كافة دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 6-5-2023

تصدر الهيئة العامة للمساحة المصرية بيان يومي يحدد مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لموقعها الجغرافي والتي تعتمدها رسميا وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة المساجد التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:35 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:00 مساءا.

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مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1 مايو 2023 بالتوقيت الصيفي

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مواقيت الصلاة الجديدة اليوم السبت 29-4-2023 في القاهرة وباقي المحافظات

الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:36 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:07 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:15 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:35 مساءا.


الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:44 مساءا.


الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:42 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:09 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى محافظات مصر

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مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات

 

الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:29 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:34 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:00 مساءا.

الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:34 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:40 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:06 مساءا.

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سعر اليورو في البنوك المصرية 

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