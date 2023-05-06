مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-5-2023 فى مصر

يقدم لكم الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 6-5-2023 وفقا للتوقيت الصيفي والذي بدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل عقب موافقة مجلس النواب على القانون والذي يهدف إلى توفير الطاقة خاصة عقب ارتفاع أسعارها في كافة دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 6-5-2023

تصدر الهيئة العامة للمساحة المصرية بيان يومي يحدد مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لموقعها الجغرافي والتي تعتمدها رسميا وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة المساجد التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:35 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:00 مساءا.

الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:36 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:07 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:15 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:35 مساءا.



الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:44 مساءا.



الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:42 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:09 مساءا.

الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:29 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:34 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:00 مساءا.

الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:34 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:40 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:06 مساءا.