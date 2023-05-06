السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل حديقة الأزهر وسعر تذكرة الدخول للزائرين

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

مواعيد عمل حديقة الأزهر وسعر تذكرة الدخول للزائرين من المواضيع التي زاد البحث عنها من خلال الدخول إلى مؤشر البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع قرب بداية إجازة نهاية العام للتلاميذ فى جميع المراحل التعليمية.

 

الدستور تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

 

مواعيد عمل حديقة الأزهر

يبدأ الموظفون والعمال بحديقة الأزهر بفتح أبوابها للزائرين وتعمل من 9 صباحاً وحتى 11 مساءً في يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وفي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تكون المواعيد من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء.

 

كم يبلغ سعر تذكرة حديقة الأزهر 

وصلت قيمة سعر تذكرة الدخول إلى مقر حديقة الأزهر نحو 40 جنيها للكبار و 30 جنيها للأطفال فى أيام الأعياد، بينما تكون 30 جنيه للكبار و 20 جنيه للصغار فى أيام الجمعة و السبت و 25 جنيه للكبار و 15 جنيه للأطفال فى الأيام العادية.

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معلومات عن حديقة الأزهر 

واحدة من الحدائق التى تحظى باهتمام المواطنين وتم افتتاحها عام 2003 لاستقبال المواطنين ومساحتها بلغت 82 فدانا أي ما يعادل 330 ألف متر مربع بتكلفة بلغة 30 مليون دولار.

 

وكانت المنطقة التى تحمل حديقة الأزهر في الماضي منطقة للنفايات واستمرت تستقبل النفايات لحوالى ما يقرب من 1000 عام وتم الإعلان عن مشروع تحويل المكان الخاص بالنفايات إلى حديقة كبرى  في عام 1984 وافتتحت للزائرين في عام 2005 واستمر إنشائها لمدة 7 أعوام بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية.

 

وتم اعتبارها  واحدة من أكبر ستين مكانا عاما في العالم وتم إنشاء الحديقة  بواسطة برنامج دعم المدن التاريخية التابع لـ صندوق الآغا خان للثقافة، وهو كيان تابع لـ شبكة الآغا خان للتنمية..

 

و تحتوى الحديقة  على الأف الأنواع من النباتات، وتوفر آلاف فرص العمل وتستقبل الآلاف من الزوار يوميا.

 

عنوان حديقة الأزهر

تقع حديقة الأزهر في شارع صلاح سالم، بالقرب من مشيخة الأزهر بحى  الدرب الأحمر بمدينة  القاهرة.

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