15 دقيقة.. بداية هجومية أهلاوية وتراجع بيراميدز

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

البداية كانت قوية من النادي الأهلي، الذي حصل على خطأ في الدقيقة الأولى بعد عرقلة علي جبر لـ أحمد القندوسي وحصول مدافع بيراميدز على بطاقة صفراء.

الأهلي استمرت محاولاته في الدقائق الأولى من المباراة، حيث أرسل علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 6 شتتها الدفاع بنجاح.

في الدقيقة الثامنة مر القندوسي بشكل رائع وانطلق وأرسل عرضية شتتها أحمد سامي مدافع بيراميدز.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر- بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.