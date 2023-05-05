الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمضي المدة.. انقضاء الدعوي ضد متهم بإحراز الحشيش في مدينة نصر

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات الحكم علي المتهم  “وليد. س” بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أفادت أنه حال تواجده بالارتكاز الأمني أمام نادي السكة الرياضي بدائرة القسم، ابصر المتهم يستقل إحدي سيارات الأجرة، فتوجه إليه وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أقر بعدم حملها، وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافة ورقيه تحوي علي نبات الحشيش القنب المخدر وبمواجهته اقر بإحرازها بقصد التعاطي في غير الاحوال النصرح بها قانونا.

واشارت المحكمة ان المتهم انكر في تحقيقات النيابة ما اسند اليه من اتهام.

وأضافت الحيثيات، أنه ثبت بتقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي ان اللفافة الورقية المضبوطة تحوي علي كمية من اجزاء نباتية خضراء اللون جافة عبارة عن اجزاء سيقان واةرلق زهرية وبذور ثبت انها لجوه بنات الحشيش القنب المخدر ويحتوي علي المادة الفعالة المندرجة بالجدول الاول بقانون المخدرات وزنت قائما 2،84 جراما

واختتمت أنه ومن جماع من تقدم وبجلاء مضي اكثر من عشر سنوات من اخر اجراء وحتي تاريخ التقرير باعادة اجراءات دونما حصول اية اجراءات قاطعة لمدة الانقضاء خلال تلك المدة الامر الذي تري معه المحكمة القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.

محكمة جنايات المستشار حسن فريد حيثيات الحكم الدعوي الجنائية جوهر الحشيش

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