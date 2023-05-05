غدًا.. دينا يحيى تُقدم حفل افتتاح الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم

تقدم الإعلامية دينا يحيى، غدًا حفل افتتاح الدورة الـ49 من مهرجان جمعية الفيلم، المقام في الفترة من 6 إلى 13 مايو الجاري، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، ويشارك في المهرجان هذا العام مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية التي تم عرضها تجاريًا العام الماضي.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدًا من أهم المهرجانات المحلية المصرية، حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.

ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملًا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو السنوات الماضية.

دينا يحيى، عملت بالعديد من القنوات التليفزيونية مثل "dmc" و"المحور" وقدمت أبرز برامج التوك شو مثل "90 دقيقة" و"آخر الأسبوع" وغيرهما.

وأدارت "يحيى" جلسات حوار "منتدى شباب العالم" الذي نظمته رئاسة الجمهورية برعاية وحضور الرئيس السيسي، بجانب تقديم العديد من الحفلات والمؤتمرات داخل وخارج مصر حيث قدمت حفل افتتاح "ملتقى الإعلام العربي" بالكويت في دورته الـ15، والحفل السنوي لجامعة الدول العربية للاحتفال بيوم الإعلام العربي.

كما أدارت جلسات حوار "الملتقى العربي للشباب" المقام بجامعة الدول العربية، والمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في مصر عام 2022 وغيرها من المؤتمرات، وقدمت حفلات موسم جدة بالسعودية مع هيئه الترفية، وأدارت أيضًا العديد من الجلسات الحوارية لأهم المؤتمرات الدولية وحاورت فيها أهم الشخصيات بالوطن العربي.