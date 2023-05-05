تاريخ السوبر المصري "7".. طلائع الجيش خامس الفرق الفائزة بالبطولة

كانت بطولة السوبر المصري على موعد مع بطل جديد لنسختها الـ18، حيث فاز طلائع الجيش على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة السوبر التي أقيمت يوم 21 سبتمبر 2021 باستاد برج العرب بالإسكندرية وأدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال وانتهت بالتعادل بدون أهداف وفاز طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 .

ركلات الترجيح شهدت تألقا للحارسين محمد بسام حارس الطلائع الذي تصدى لثلاث ركلات ومحمد الشناوي حارس الأهلي الذي أنقذ ركلتين وبدأ سيناريو ركلات الترجيح بنجاح محمد الصباحي في التسجيل لطلائع الجيش وعلي معلول في التسجيل للأهلي من الركلة الأولى .

في الركلة الثانية سجل التونسي محمد علي جويني لطلائع الجيش ونجح محمد بسام في التصدي للكرة التي سددها المغربي بدر بانون ..وفي الركلة الثالثة سجل عمرو السيسي للطلائع وعمرو السولية للأهلي .

السيناريو ازداد إثارة بعدما فشل لاعبو الفريقين في التسجيل ونجح محمد بسام في التصدي لكرتي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في الركلتين الرابعة والخامسة ونجح محمد الشناوي في التصدي لكرتي كريم الطيب وحسن مجدي ليفوز الطلائع باللقب .

مثل طلائع الجيش : محمد بسام وحسن مجدي وعلي الفيل " مصطفى الزناري ق 67 " وخالد سطوحي ومحمد ناصف وعبد الرحمن شيكا " كريم الطيب ق 57 " وعمرو السيسي ومهند لاشين وأحمد سمير " محمد الصباحي ق 106 " وأحمد عبد الرحمن زولا وميدو جابر " محمد علي جويني ق 82 " .

مثل الأهلي : محمد الشناوي وأكرم توفيق " محمد هاني ق 106 " وياسر إبراهيم وأيمن أشرف " حسام حسن ق 91 " وعلي معلول وحسين الشحات " صلاح محسن ق 84 " وعمرو السولية وحمدي فتحي " بدر بانون ق 119 " ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر " لويس ميكيسوني ق 60 " ومحمد شريف.

فريق طلائع الجيش بطل السوبر عامو 2021

الأهلي يستعيد اللقب

استعاد الأهلي لقب السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين في مباراة السوبر رقم 19 التي أقيمت يوم 28 أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في الإمارات وأدارها الحكم البرتغالي فابيو جوزيه وسجل البرازيلي برونو سافيو كريم فؤاد هدفي الأهلي في الدقيقتين 39 والأولى من الوقت بدل الضائع .

مثل الأهلي : محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر" بيرسي تاو ق 90 " وعمرو السولية " محمد فخري ق 90 " وحمدي فتحي وبرونو سافيو " كريم فؤاد ق 82 " وأحمد عبد القادر " محمد مجدي أفشة ق 67 " وشادي حسين " محمد شريف ق 67 " .

مثل الزمالك : محمد عواد وحمزة المثلوثي " يوسف أسامة نبيه ق 73 " وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد أبوالفتوح " سي عبد الله نيمار ق 30 " وعمر جابر وزكريا الوردي " مصطفى شلبي ق 46 " ومحمد أشرف روقا " عمرو السيسي ق 64 " وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري " شيكابالا ق 64 ".