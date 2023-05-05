السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل جديدة فى واقعة تسمم 175 شخصًا بسبب تناول البوظة بقنا

ضحايا التسمم
ضحايا التسمم

كشف عدد من ضحايا التسمم داخل مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، بسبب تناول مشروب البوظة بقرية العضاضية، عن تفاصيل جديدة في الحادث الأليم، بعد أن تم نقلهم للمستشفيات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وقال عدد من الضحايا، إن المصابين تناولوا مشروب البوظة من بائع متجول، الذي تواجد لبيع المشروب أو العصير داخل سوق قرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، ثم بدأ يشعر عدد منهم بحالة من الغثيان وإعياء، وعلى الفور بدأ نقلهم لمستشفى أبوتشت.

وكان قد أصيب 175 شخصًا، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بإصابة 175 شخصًا باشتباه تسمم إثر تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت وتم نقلهم لمستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي فيما تعكف فرق طبية في المستشفيات المذكورة من أجل علاج المصابين بحالة التسمم.

وكان قد لقيت طفلة رضيعة، مصرعها اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء بمدينة فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع فاطمة. ع، 11 شهرًا، بعد إصابتها بصعق كهربائي بمدينة فرشوط شمالي قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

اشتباه تسمم التحقيقات الجهات المختصة التسمم البداية أبوتشت

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