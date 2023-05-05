السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. والإقبال على السبائك والكسر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

استقرار ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة الخامس من شهر مايو الجاري بعد فترة من الاضطرابات والارتفاع الجنوني الذي سجلته سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، وبعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ عام 2016 في الساعات الماضية إلى 25 نقطة أساس وجه الكثير من المواطنين أنظارهم صوب أسعار الذهب ومدى تأثيره بهذا القرار.

أسعار الذهب اليوم محلياً وعالميا

يقول عبد الرحمن تره -أحد تجار الذهب- أن سعر الذهب العالمي ارتفع خلال الأيام الماضية ما يقرب إلى 70 دولار، حيث انتقل نقلة كبيرة من 1980 دولار للأونصة إلى 2045 دولار، أما عن السعر المحلي فيشهد استقرار خلال الـ 7 أيام الأخيرة الماضية بعد ارتفاعات مهولة شهدها نهاية الشهر المنصرم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة فشهدت انخفاضا لأن مستوى في آخر أسبوعين مع بداية التعاملات صباح اليوم لتسجل أسعار الذهب اليوم الجمعة في العيارات الثلاثة 24 و21 و18 على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ويبدأ اليوم سعر الذهب عيار 24 في الانخفاض إلى أقل من 3000 جنيه التي كسرتها في الأسابيع الأخيرة ليسجل اليوم في آخر تحديث لسعره نحو 2982 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2610 جنيه للجرام ويعد عيار 21 هو الأكثر تداولا والذي يتحدد عليه سعر الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما سجل اليوم سعر الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيه للجرام.

سعر جنيه الذهب 

اما سعر جنيه الذهب فيتأثر بتأثر حركة سعر عيار 21 فهو يزن منه 8 جرامات ليسجل الجنيه 20880 جنيه.

سعر الأوقية محليا وعالمياً

وسجلت سعر الاوقية بالجنيه نحو 92766 جنيه وهي تزن جنيه بينما تسجل على الشاشة العالمية 2012 دولار.

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الإقبال على شراء الذهب

وأشار تره، إلى أن الإقبال على شراء الحلي الجديد أصبح مقتصرا على الشبكات بنسبة كبيرة بينما التوجة زاد على شراء السبائك والعملات الذهبية أو الذهب المستعمل «الكسر» ويرجع السبب لذلك في رغبة المواطنين في حفظ قيمة أموالهم ومدخراتهم وتجميدها في الذهب في ظل ارتفاع سعر الأصفر خلال الفترة الماضية.

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