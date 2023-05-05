الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد المؤجلة فى بطولة الدورى

بيراميدز
بيراميدز

قررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى يوم 29 مايو الجارى، بعد تأجيلها بسبب مشاركة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات أمام الأهلى.

وكان من المقرر أن يلتقى بيراميدز اليوم نظيره الاتحاد السكندرى، قبل تأجيل المباراة لتقام يوم 29 مايو الجارى بسبب مشاركة بيراميدز فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى بدولة الإمارات.

ويلعب بيراميدز ضد النادي الأهلي، اليوم، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، في بطولة كأس السوبر المصري.

ووافق بيراميدز على المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، بصفته وصيفًا لبطل الدوري، وذلك بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة، احتجاجًا على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بعد إيقافه من قبل لجنة الانضباط.

رابطة الأندية المحترفة بيراميدز الاتحاد السكندرى كاس السوبر الاهلى

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