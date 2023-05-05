السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضعف المياه عن بعض القرى بمركز جهينة بسوهاج لمدة 24 ساعة

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه عن منطقة الحميات بمدينة جهينة وقرى المغنمين وفزارة الغربية ونجع جبل بمركز جهينة وذلك يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة من صباح يوم 7 مايو من نفس الشهر ولمدة 24 ساعة

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم القيام بأعمال ترحيل عداية مياه قطر 12 بوصة 500 ملي بطول 20 متر أعلى ترعة جهينة المغطاة.

وأوضحت مها غازي مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

www احتياجات المواطن الـ اعلن اصحاب أعلنت أصحاب المخابز الهاتف المحمول

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