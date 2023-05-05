مفوضية شئون اللاجئين تطالب الدول بعدم إعادة الفارين من السودان إليه

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الجمعة، الدول بالسماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى السودان مرة أخرى.

جاءت تلك التصريحات على لسان إليزابيث تان مديرة الحماية الدولية بالمفوضية، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي.

وأضافت تان من جنيف: "ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك".

وأشارت المسئولة الأممية إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين.

نقابة أطباء السودان تحذر من انهيار النظام الصحى نتيجة النزاع

وفى وقت سابق من اليوم، حذر سكرتير نقابة الأطباء السودانية الدكتور عطية عبدالله، من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفًا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة، إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية به.

وقال عبدالله، اليوم، إن الأطفال أكثر الفئات تضررًا من النزاع بالسودان، مؤكدًا ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والأمهات الحوامل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف عبدالله أن عدم وجود ممرات آمنة يشكل صعوبة كبيرة في إيصال مساعدات طبية إلى المستشفيات، داعيًا إلى سرعة التحاور من أجل توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات؛ حتى يتسنى للأطفال تلقي العلاجات اللازمة لهم.

ولفت إلى أن حملات تطعيم الأطفال بلقاحات ضد بعض الأمراض متوقفة تمامًا بسبب النزاع بالبلاد، موضحًا أن اللقاحات مهددة بالضرر نتيجة الانقطاع الكهربائي المتواصل بالبلاد.

وأوضح أن هناك 12 ألف حالة بالسودان مصابة بالفشل الكلوي، وأن انعدام الأدوية وقلة المعونات يجعلهم أكثر عُرضة للوفاة، مؤكدًا أن الإمدادات الطبية المركزية خارج الخدمة، ولا يمكن الوصول إليها.

فيما أعلن البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على من "يهددون السلام أو الأمن والاستقرار" في السودان.