خبير شئون روسية: موسكو تستعد لحرب عالمية ثالثة

علق الدكتور آصف ملحم خبير الشئون الروسية، على إمكانية أن تؤثر تصريحات بريجوجين، مؤسس فاجنر العسكرية حول نقص الأسلحة والذخيرة في باخموت، وتزويد الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في نفس الوقت بمعدات وأسلحة، على المؤسسة العسكرية الروسية.

ونفى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تتأثر المؤسسة العسكرية الروسية بمثل هذه الأفعال سواء من مؤسس فاجنر الروسية وتزويد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

وقال: "المؤسسة العسكرية الروسية تعمل بـ3 دوريات يوميًا، أي أن روسيا تمتلك ما يكفيها من الأسلحة ويزيد فوق حاجتها".

وتابع: "موسكو تستعد لحرب عالمية ثالثة وقد تندلع في أي وقت، ولأن الأطراف الأخرى تدفعها إلى ذلك"، لافتًا إلى أن روسيا لديها من الذخائر ما يكفي لمحو كييف.