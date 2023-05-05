الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تعتقل عراقيا متهما في جرائم حرب وقتل وتفجيرات إرهابية

بلجيكا
بلجيكا

أعلنت بلجيكا اليوم، القبض على مواطن عراقي متهما فى جرائم حرب وقتل قبل أكثر من 15 عاما.

وقالت السلطات البلجيكية، الجمعة، إنها ألقت القبض على عراقي بتهمة القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب تفجيرات وقعت في بغداد قبل أكثر من عقد من الزمان.

وأفاد مكتب المدعي العام الفيدرالي فى بلجيكا، بأن العراقي شخص في الأربعينيات من العمر يعيش في بلجيكا منذ عام 2015، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف المدعي العام البلجيكي، يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المسؤول جزئيا عن عدة تفجيرات في المنطقة الخضراء في بغداد عامي 2009 و2010، التى أسفرت عن مقتل لا يقل عن 376 شخصا وإصابة أكثر من 2300 اخرين.

ووجهت السلطات إلى المشتبه به تهمة عدة جرائم قتل بنية إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

العراق: نطور قواتنا الجوية لتكون القوة الضاربة ضد معاقل الإرهاب

والأسبوع الماضى، أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، أن بغداد تعمل على تطوير القوات الجوية العراقية وتزويدها بأحدث الطائرات المقاتلة لتكون القوة الضاربة التي تدك معاقل الإرهاب أينما وجد، مشيرا إلى أنها كانت وما زالت وستبقى الحارس الأمين لسماء العراق وأرضه وشعبه.

وقال "العباسي"- في بيان بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن القوات الجوية تحتل اليوم مكانة مهمة ومتقدمة بين جيوش العالم المتطورة، حيث تعد من أهم المساندين للقوات البرية، والتي تُحسم من خلالها العديد من المعارك.

وأضاف: "ولأهمية القوات الجوية ودورها الكبير في تحقيق النصر كانت لنا زيارات ميدانية للاطلاع على القواعد الجوية والطائرات المتواجدة فيها، وكانت لنا لقاءات متواصلة مع طيارينا الأبطال. ونحن نعمل اليوم على تطويرها ورفدها بأحدث الطائرات المقاتلة لتكون القوة الضاربة التي تدك معاقل الإرهاب أينما وجد".

بلجيكا مواطن عراقي جرائم حرب الجرائم ضد الإنسانية بغداد

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