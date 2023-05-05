السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم، على حريق نشب في منزل بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، الذى أسفر عن بعض التلفيات في المنزل ونفوق رأس ماشية، ولا توجد خسائر بشرية.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.