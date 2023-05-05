الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم "الوادى الجديد": جاهزية جميع مدارس المحافظة لامتحانات نهاية العام

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل دور مايو 2023 وفق الجداول المعلنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، لافتًا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ومديري الإدارات التعليمية والمراحل وموجهي العموم والأوائل والمدارس لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، حيث جرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن لحسن وانتظام العمل.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تكثيف الجولات الميدانية من لجان المتابعة وجميع المعنيين بمدارس المحافظة للاطمئنان على جاهزية لجان سير الامتحانات بالمدارس لاستقبال طلابها والانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة وإجراءات الأمن والسلامة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى توجيهاته المشددة، بضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر.

كما أعلن وكيل التعليم بالوادي الجديد بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكل الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023  وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فورًا.

وأضاف وكيل التعليم، أنه جرى التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش ولن نتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة لمن يخالف تلك التعليمات.

وخلال سلسلة لقاءاته مع المعنيين من قيادات التعليم جرى التنبيه على ضرورة توفير كل سبل الأمن والأمان والاستقرار للطلاب لآداء الامتحانات بيسر وسهولة وضرورة الإخلاص فى العمل من أجل مصلحة الطلاب.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد جاهزية المدارس لإنطلاق إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل دور مايو إلتزام الجميع بالقواعد المنظمة تكثيف الجولات الميدانية جاهزية لجان سير الامتحانات

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