توريد 7500 طن قمح بمحافظ سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، التحديث اليومى لتوريد كميات القمح من المزارعين للشون والصوامع والتى بلغت، اليوم الجمعة، توريد 7542 طن 320 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح يوم 23 أبريل الجاري، مشيراً إلى الانتظام سير عملية توريد القمح دون أية معوقات.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألف و816 فدان بمختلف مراكز المحافظة، مناشدا المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجه محافظ سوهاج بالعمل على تذليل كل العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون.

وكانت مديرية التموين بالمحافظة أكدت أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 19 موقعا تخزينيا ما بين "صوامع، وشون"، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهي "صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم".

وأشار المديرية فى بيان سابق لها أن أسعار القمح هذا العام تختلف وفقا لدرجة النقاء حيث تم تحديد 1500 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط مقارنة بـ865 جنيها للأردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 1450 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

